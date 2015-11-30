Цукерберг поддержит фонд по созданию новых источников чистой энергии

Помимо самого Билла Гейтса, в него вошли главы других крупных технологических компаний, включая основателя Facebook Марка Цукерберга и главу Amazon Джеффа Безоса, передает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

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Билл Гейтс отметил, что современные технологии использования возобновляемых источников энергии, таких как энергия солнца и ветра, развиваются быстрыми темпами. Однако, на его взгляд, нужно изучить и другие альтернативы. Он отметил, что традиционные инвестиционные фонды обычно воздерживаются от вкладывания денег в подобные исследования из-за высоких финансовых рисков.

Также консорциум поддержит финансово страны, принявшие участие в программе Mission Innovation. Согласно концепции, участники программы обязуются удвоить инвестиции в исследование и разработку источников экологически чистой энергии в течение последующих 5 лет. В США на такие разработки ежегодно тратится более $5 млрд.

Основатель Microsoft Билл Гейтс возглавляет рейтинг богатейших людей США, составленный журналом Forbes, с состоянием в $76 млрд. До июня 2008 года был главой корпорации, после ухода с поста остался в должности неисполнительного председателя совета директоров. В феврале 2010 года Билл Гейтс предложил всем миллиардерам передать половину их состояния на благотворительность. Сам он вложил в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс более $28 млрд.