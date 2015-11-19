Крошечный фонарик Lumen дает свет от тепла рук (фото)

Небольшой фонарик, под названием Lumen, преобразует температуру тела в свет.

Об этом пишет Facepla.net со ссылкой на Kickstarter.com.

Его термоэлектрический генератор использует разницу температур между двумя поверхностями для генерации энергии. Чем больше разница, тем больше генерируемая мощность.

Естественно, генератор работает лучше при холодной температуре, потому что в таком случае повышается контраст между горячей и холодной поверхностями.

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Конденсатор хранит любую избыточную энергию, а яркий светодиод имеет мощность 5-Ватт.

Lumen весьма легкий, от 1,2 до 1,5 унций, в зависимости от выбора алюминиевого или титанового корпуса, также можно выбрать версию с крошечным флаконом фосфора и газом трития внутри, который обеспечивает мягкое оранжевое химическое свечение, которое поможет вам найти фонарик в темноте.

Стоимость такого фонарика начинается от $35 для модели из алюминия до $60 за версию из титана с тритием.