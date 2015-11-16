Apple объявила о начале исследований производства энергии с помощью океана

За последние несколько лет - с тех пор, как Тим Кук стал генеральным директором, компания Apple значительно «озеленила» свои производственные мощности. Она устранила токсические вещества из своих продуктов, сделала их более доступными переработке и вложила большие деньги в чистую энергию и сохранение окружающей среды, пишет Facepla.net со ссылкой на macrumors.com.

Компании Apple и Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) будут работать вместе над разработкой волновой энергии в Ирландии. Apple инвестировала €1 миллион в фонд, который поможет разработчикам, получившим грант от SEAI, проверить свои прототипы по производству энергии с помощью океана на испытательном полигоне в заливе Голуэй.

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«Западное побережье Ирландии считается одним из лучших ресурсов волновой энергии в мире, и я горячо приветствую это соглашение между Apple, и SEAI, которое поможет использовать этот возобновляемый источник энергии. Это отличное достижение для Ирландии и показывает, что, когда дело доходит до развития океанской энергии, Ирландия, безусловно, открыта для бизнеса», сказал Алекс Вайт (Alex White), министр Ирландии по вопросам коммуникации, энергетики и природных ресурсов.

Со стороны Apple, Лиза Джексон (Lisa Jackson), вице-президент компании Apple по охране окружающей среды, политики и социальных инициатив, сказала: «Мы в восторге от потенциала энергии океана, которая когда-нибудь сможет служить источником чистой энергии для центров обработки данных, которые мы строим в Атенрае, графство Голуэй. Мы глубоко привержены идее обеспечить все наши объекты на 100% возобновляемыми источниками энергии и считаем, что инвестирование в инновационные проекты сделают процесс достижения нашей цели легче».

Площадка для испытания в заливе Голуэй была создана в 2006 году компанией SEAI и морским институтом. Она используется для испытаний прототипов волновой энергии в масштабе ¼.

Apple также в разной степени инвестировала в ветровую энергию, биогаз, топливные элементы, гидроэлектростанции и геотермальную энергию.