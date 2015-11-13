Tesla хочет создать электрический двигатель, с которым авто проедет миллион миль (видео)

В настоящее время компания Tesla трудится над разработкой нового двигателя, который сможет помочь людям сохранить свои электромобили больше без дорогих счетов за ремонт.

Об этом пишет Facepla.net со ссылкой на Electrek.co.

Генеральный директор Илон Маск на последнем собрании инвесторов заявил, что инженеры Tesla работают над новой версией своего электрического привода, который поможет увеличить продолжительность жизни оного на один миллион миль.

Читайте такжеPorsche представила конкурента легендарной Tesla: разгон за 3,5 секунды и 500 км без подзарядки (фото)

«Мы очень довольны качеством привода, - сказал Маск на встрече с инвесторами. - Мы изменили цель для выносливости привода с текущих примерно до одного миллиона миль – просто мы хотим ездить на автомобиле с приводом, который никогда не изнашивается. Это наша цель. Я думаю, что мы сделали действительно хороший прогресс в этом направлении. Приводные блоки, которые собираются теперь и в последние несколько месяцев, были просто отличными».

Не существует способа, с помощью которого бензиновый двигатель сможет достичь такой амбициозной цели по гарантированной надёжности, но электрические двигатели являются менее сложными. Электрические двигатели автомобилей имеют меньше движущихся частей и используют меньшее количество жидкостей, поэтому они склонны к меньшему количеству механических проблем.

Обещание электрического привода, который по сути работал бы вечно, это просто еще один способ для Тесла проиллюстрировать, как электрические автомобили превосходят своих бензиновых коллег. Создание более долговечного двигателя вписывается в программу Теслы «Гарантия бесконечной мили», которая была запущена в прошлом году.