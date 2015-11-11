Ветровые электростанции Техаса отдают электричество бесплатно

В настоящее время в Далласе тысячи клиентов TXU Energy не платят абсолютно ничего за электроэнергию, которую они используют между 9 часами вечера и 6 утра. Причиной такой ситуации стала не только немного завышенная цена на «дневную энергию», но и избыток энергии, создаваемой ветряными турбинами, пишет Facepla.net со ссылкой на nytimes.com.

Самые сильные ветры в Техасе дуют в ночное время, производя безумно дешевое электричество благодаря также федеральным налоговым кредитам. Получается настолько дешевая электроэнергия, что коммунальная компания решила отдавать ее бесплатно.

Ветровая энергия составляет 10 процентов производства энергии штата, наибольшая пропорция по стране. Техас также имеет свою собственную электросеть, которая не связана с другими штатами, уникальная схема, которая, по сути, означает, что энергия, вырабатываемая в Техасе должны потребляться только в Техасе. Компания TXU Energy рекомендует клиентам в полной мере воспользоваться свободными часами, используя столько электричества, сколько им нужно.

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Несколько телекомпаний и радиостанций, совместно с социальными медиа, рекламировали преимущества бесплатного ночного графика в своем эфире в течение нескольких месяцев, чтобы помочь повысить ночное потребление энергии.

По иронии судьбы, отдавая электроэнергию совершенно бесплатно, компания фактически сохраняет деньги в долгосрочной перспективе. Избыток ветровой энергии облагает налогом энергосистемы, что обходится компании дороже в плане технического обслуживания и эксплуатационных расходов.

Забавно, что в то время, когда большая часть жителей Далласа ждут 9 вечера, чтобы запустить стирку, посудомоечную машину, и провернуть термостат, а некоторые люди, как передает New York Times, даже отсоединяют приборы в течение дня, чтобы еще больше снизить расходы на электроэнергию из собственного кармана, новые «свободные» часы могут поощрять других быть более расточительными в использовании электроэнергии. Тем не менее, это беспроигрышная ситуация для коммунального предприятия и его клиентов.

Подобные эксперименты происходят в различных местах по всему миру, где коммунальные предприятия предлагают покупателям стимулы для снижения потребления энергии, или позволяют потребителям получить скидки при использовании большего количества энергии в часы пик. TXU Energy, конечно, предложил самый щедрый и агрессивный вариант. New York Times сообщает, что еще ни один другой крупный рынок не пошел так далеко.