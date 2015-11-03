В Мексике создали вещество, повышающее эффективность солнечных водонагревателей

Исследователи Технологического института ITL из Мексики создали сверхпроводящие чернила, состоящие из наночастиц, которые они использовали для покрытия труб солнечных водонагревателей, чтобы повысить эффективность последних до 70 процентов, пишет Facepla.net со ссылкой на Invdes.com.mx.

Новое покрытие доказало свою работоспособность в системе отопления бассейна спортивного комплекса мексиканского города, где 2 миллиона кубических метров (70,6 млн кубических футов) воды нагревались с 26 °C до 37 °C.

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Классифицированный как чернила из-за своей способности моментально высыхать, вызванной наличием растворителя в его основе, материал по сути является быстро сохнущей краской, которую наносят в несколько слоев.

«Труба на солнце достигает температуры 40 °C, если мы добавим сверхпроводящие чернила, то температура увеличиться на 70 процентов и достигнет 68 °C», - объясняет Сандра Касильяс Боланьос (Sandra Casillas Bolaños), руководитель проекта.

Этот метод настолько эффективен, утверждают исследователи, что в некоторых домах, где материал был применен, вода, протекая пять метров (16 футов) через трубы, обработанные чернилами, нагревается до температуры в 68 °C почти мгновенно. Даже в пасмурную погоду чернила помогают удерживать тепло намного лучше, необработанных труб системы солнечного водонагревателя.

В настоящее время сверхпроводящие чернила патентуются, а на рынок они попадут по цене около $40 за литр. Боланьос говорит, что обработка солнечного водонагревателя в стандартном доме обойдется лишь около $10, покрытие используется очень экономично.

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«Разница между разработанным моей командой материалом и другими покрытиями, поступающими на рынок, состоит в том, что в других продуктах используются более дорогие металлы, чем вольфрам, а это означает, что они примерно на 40 процентов дороже», - говорит Боланьос.

Последнее препятствие для возможности производства больших объемов состоит в реализации возможности заменить текущий тонкий пошаговый процесс процесс нанесения слоев наночастиц и оптимизации его создания.