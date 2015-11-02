Инженерам удалось создать новую энергосберегающую технику сварки стали и алюминия (видео)

Многие производители, в частности в автомобильной промышленности, продолжают работать в направлении комбинирования более легких металлов, таких как алюминий, с тяжелой сталью, а главная задача этого процесса - успешно сваривать их вместе.

Проблема в том, что высокая температура, созданная в процессе сварки, на самом деле ослабляет эти легкие металлы, создавая сварной шов с прочностью ниже оптимальной. После 10 лет исследований, инженеры Университета штата Огайо разработали новую методику сварки, которая может решить эту проблему, в дополнение используя на 80 процентов меньше энергии и создавая соединения, которые на 50 процентов прочнее, пишет Facepla.net.

«С нашим методом материалы находятся в нужном положении и скреплены вместе, и они на самом деле прочнее», говорит Гленн Даен (Glenn Daehn), профессор материаловедения и инженерии в Университете штата Огайо, который участвовал в разработке новой техники.

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Даен и его команда создали новый метод сварки под названием активация испарением фольги (vaporized foil actuator). Экономия энергии исходит из того, что электрический импульс очень короткий и требуемая энергия для испарения фольги составляет меньше, чем это необходимо, чтобы расплавить металл в традиционном процессе.

Даен и его команда уже использовали свой процесс и успешно соединили различные комбинации меди, алюминия, магния, железа, никеля и титана. Они выполнили трудную задачу - создали прочные связи промышленной стали и алюминиевых сплавов. Новый процесс также способен формировать металлические деталей в процессе сварки, что может значительно сократить весь процесс.

В 2012 году Honda объявила о получении аналогичного результата, получив сварку алюминия со сталью, используя процесс сварки, называемый ротационная сварка трением. Вместо применения высокой температуры и газа, примененных к третьему элементу - алюминиевой фольге, используемая в процессе Даена, метод Honda использует тепло, трения и давление третьего элемента, чтобы объединить два металла вместе.

Он также использует меньше энергии и создает более прочную связь, чем в традиционном процессе сварки. Вариации этого процесса стали использовать Lincoln, Mazda и Audi.

Ниже короткое видео процесса, созданного Даеном.