Альтернатива углю: В Мариуполе детсад и школу начали отапливать брикетами из прессованной щепы

В котельной, расположенной на территории школы №37 г. Мариуполь, сегодня начали отапливать брикетами из прессованной щепы, сообщает со ссылкой на директора теплосети Игоря Клименко 0629.

По словам руководителя ККП «Мариупольтеплосеть», применение брикетов, которые выше по калорийности, чем щепа, и дешевле угля, даст большой эффект экономии.

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Отмечается, что в помещениях школьных мастерских установили три твердотопливных котла и систему циркуляции теплоносителя.

Согласно сообщению, в прошлом году котельная отапливалась щепой, углем и дровами. После запуска установки по производству брикетов, появилась возможность отказаться от угля, цена которого возросла, и начать отопление брикетами.

В этот отопительный сезон будет установлена фактическая эффективность использования нового вида твердого топлива.

Клименко подчеркнул, что «прежде сухостой, упавшие ветки вывозились на свалку, теперь то, что тлело на свалках отапливает школу и садик. Это возобновляемый ресурс, которого достаточно, чтобы обеспечивать работу шести твердотопливных котельных, работающих на территории города».