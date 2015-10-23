Apple инвестирует в китайскую альтернативную энергетику

Apple инвестирует свои средства в производство альтернативной энергетики в Китае, сообщает Газета.ru.

"Корпорация инвестирует в постройку новых солнечных сетей в северной, восточной и южной частях Китая, генерирующих более 200 мегаватт энергии. Это позволит обеспечить энергией более 265 тысяч домохозяйств в год", - говорится в сообщении.

Также Apple будет сотрудничать с китайскими производителями в области проектов по строительству электростанций, вырабатывающих более двух гигаватт солнечной энергии для производственных процессов, а также ветровой и гидроэнергетики в течение следующих пяти лет.

"Компания Foxconn построит энергетические фермы, которые к 2018 году будут генерировать 400 мегаватт солнечной энергии, необходимой для производства iPhone на заводе Apple в Чжэньчжоу", - отметили в статье.

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В статье подчеркивается, что Китай в настоящее время является самым быстрорастущим рынком Apple, поэтому компания инвестирует свои средства в программы по улучшению воздействия технологий на окружающую среду в стране.