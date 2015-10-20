Кабмин инициирует введение 5-летних контрактов на поставки альтернативной энергии бюджетным организациям

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О теплоснабжении" относительно заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии, произведенной из альтернативных источников энергии, бюджетным учреждениям, который направлен на замещение газа при производстве тепла.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Согласно проекту закона, срок действия договора о поставке тепловой энергии, произведенной на теплогенерирующих установках с использованием альтернативных источников энергии, для бюджетной организации не должен быть меньше 5 лет.

В законопроекте также предложено предоставить правовые гарантии инвесторам по возврату средств, вложенных в реализацию проектов по производству тепловой энергии в теплогенерирующих установках с использованием альтернативных источников энергии и альтернативных видов топлива, которое поставляется именно бюджетным учреждениям.

Как уточняется в пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обусловлена растущими генерирующими мощностями альтернативной энергетики и требованием гарантий со стороны инвесторов.

Так, в 4 квартале 2014 года в Украине было введено в эксплуатацию объектов теплогенерации на альтернативных видах топлива и альтернативных источниках энергии мощностью на 450 МВт, в том числе в бюджетной сфере – около 200 МВт.

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Справка УНИАН. В связи с военной агрессией России и с целью достижения энергетической безопасности, правительство Украины проводит ряд мероприятий, направленных на сокращение потребления природного газа в общем энергобалансе страны. В этой связи Кабинет министров Украины поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2015-2016 гг. на 30%.