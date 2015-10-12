На Николаевщине открыли завод по производству электроэнергии из биогаза

Об этом со ссылкой на отдел информационно-аналитического обеспечения ОГА сообщает Никвести.

Сообщается, что на сегодняшний день, силами компании "ЛНК", введено в эксплуатацию пять комплексов по дегазации, 4 из которых – в Киевской области и один – в Житомирской области.

Теперь аналогичный комплекс есть и в Николаевской области.

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"Это не только энергетическая независимость и сокращение выбросов в атмосферу метана, но и дополнительные рабочие места, поступления в областной и местный бюджеты", - говрится в сообщении.

Председатель Николаевской облгосадминистрации отметил, что сегодня открываемый проект очень важен для Николаевской области, для города Николаева не только со стороны альтернативной энергетики, но и со стороны экологии.