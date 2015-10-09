Немецкий стартап создал экологичную альтернативу кострам для приготовления пищи в Африке (фото)

По оживленной улице в небольшом провинциальном городке в Эфиопии идет мальчик, неся огромный мешок за плечами. Несмотря на внушающие размеры, весит мешок совсем немного - он наполнен биогазом.

Этот мешок является частью стартапа немецкого социального предприятия B-Energy, которое разработало портативные мешки-«биореакторы» и производство газа метана из пищевых отходов или фекалий животных. Такая система может помочь людям с низким доходом в странах третьего мира зарабатывать на жизнь с помощью модели франчайзинга, пишет Facepla.net со ссылкой на be-nrg.com.

Предоставляя технологии для создания транспортного биогаза предпринимателям, B-Energy надеется создать устойчивую бизнес-возможность для людей в сельской местности.

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Чтобы получить метан, необходимо собрать навоз и другие органические отходы и поместить их в полу-портативный анаэробный перегниватель.

Мешки тепло- и огнестойкие, доставляются с газовым краном и трубой, с помощью которых пользователи могут подключиться к газовой плите. Они удерживают до 1,2 кубических метров газа - достаточно для пяти часов приготовления пищи.

Полностью наполненный мешок весит около девяти фунтов (4,08 кг), поэтому этот газ можно легко транспортировать к дому покупателя или центральному месту продажи.

В настоящее время бизнес находится на ранней стадии с двумя франшизами в Эфиопии и одной в Судане. B-Energy надеется, что их мешки станут чистой, дешевой альтернативой для приготовления пищи вместо дымных, загрязняющих костров, которые являются частью быта в обеих этих странах и во всех беднейших регионах мира.