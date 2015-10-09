Лондонские дома хотят обогревать с помощью кофейной гущи

Как пишет Facepla.net, компания Bio-bean хочет собирать остатки городских кофейных аппаратов, а затем перерабатывать их в гранулы, которые могут быть использованы для обогрева домов. И поскольку кофе отходы содержат около 20 процентов масла, они также могут быть переработаны в этанол или биодизель для использования в легковых автомобилях и автобусах с двигателями внутреннего сгорания.

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Отмечается, что компания собирает отходы кофе на промышленных предприятиях, в кофейнях, офисах и на транспортных узлах, в том числе и на семи крупнейших железнодорожных станциях в Лондоне.

"Пока их текущее количество сбора составляет всего несколько сотен тонн в неделю, компания планирует увеличить это число до 50 000 тонн в 2016 году, это около четверти годового объема отхода кофе Лондона. Кофейни и другие производители отдают свои остатки компании Bio-bean бесплатно, ведь в таком случае, их не приходится выбрасывать на свалку", - пишет издание.

Согласно данным издания, кофейные остатки сушат на площади в 1860 кв.м, затем масло отделяется с помощью биохимического процесса экстракции при участии гексана. Остающиеся волокна, около 80 процентов массы, прессуются в гранулы, которые могут быть сожжены в котлах, и, как утверждает компания, могут производить на 150 процентов больше энергии, чем древесные гранулы, из-за высокого содержания калорий. Растворитель, используемый в процессе экстракции, на 99,9 процента поддается повторному использованию.

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Целью компании является производство достаточного количества топливных гранул, чтобы обеспечить теплом свыше 15 000 домов. Топливо, в конечном счете, будет использоваться городской транспортной системой, которая в настоящее использует автобусы, работающие на биодизельном топливе.