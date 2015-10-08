В Китае в этом году могут появиться дополнительные солнечные электростанции
Компетентные органы в сфере энергетики в различных районах страны должны своевременно рассмотреть и утвердить проекты новых генерирующих мощностей на солнечных батареях.
Китай намерен увеличить мощность планируемых к строительству в 2015 году электроустановок на солнечных батареях в образцовых городах и уездах по использованию новой и экологически чистой энергии на 5,3 млн кВт.
Об этом говорится в документе, распространенном Государственным управлением по делам энергетики КНР, передает Синьхуа.
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Компетентные органы в сфере энергетики в различных районах страны должны своевременно рассмотреть и утвердить проекты новых генерирующих мощностей на солнечных батареях. Электроэнергетические предприятия также должны в скорейшее время завершить процедуры, связанные с подключением к электросетям.
Согласно опубликованному управлением в марте текущего года документу, в 2015 году в Китае планируется построить фотоэлектрические станции совокупной мощностью 17,8 млн кВт.