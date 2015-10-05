Грибы помогут увеличивать мощность батареи с течением времени - ученые

В попытке найти более устойчивые альтернативы материалов для батарей, исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде создали батарею, включив в ее состав кожуру грибов портобелло, пишет Facepla.net со ссылкой на ucrtoday.ucr.edu

Такая возможность не только обладает потенциалом для снижения экономической и экологической стоимости производства батарей, но может также привести к производству батареи, мощность которой увеличивается с течением времени.

Ученые заинтересовались исследованием потенциала грибов, как более естественного заменителя графита по двум причинам.

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Во-первых, ранние исследования показали, что высокая пористость грибов, позволяющая свободно проходить жидкости или воздуху, является желательным свойством для батарей, потому как крошечные отверстия обеспечивают больше пространства для хранения и передачи энергии и повышают производительность аккумулятора. Во-вторых, они содержат большое количество солей калия, что со временем приводит к активации большего количества пор и повышает уровень электролит-активного материала, по мере его использования, что по сути, ведет к повышению мощности аккумулятора.

«Используя такой материал, как этот, будущие мобильные телефоны могут получить увеличение времени работы батарей после многих применений, а не снижение (как это происходит обычно), благодаря выявленной активизации слепых пор внутри углеродного материала, по мере того как ячейки постоянно заряжаются и разряжаются», - говорит Бреннан Кэмпбелл (Brennan Campbell), аспирант Калифорнийского университета в Риверсайде.