Швейцария даст Житомиру грант в 15 миллионов швейцарских франков на мероприятия по энергоэффективности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, 29 сентября в Житомире подписан Договор о предоставлении консультационных услуг между Житомирским городским советом, коммунальным предприятием «Житомиртеплокоммунэнерго» Житомирского городского совета и компанией Pöyry Switzerland Ltd, на которую возложено выполнение и управление новым проектом «Энергоэффективность в общинах», который будет внедряться в течение 2015-2018 годов в городе Житомире при финансовой поддержке Швейцарской Конфедерации. Стоимость консультативных услуг покрывается за счет гранта правительства Швейцарии. Вклад Швейцарии в эти энергоэффективные меры составляет 15,1 млн швейцарских франков

В рамках данного сотрудничества в городе Житомире планируется в течение 2015-2018 годов произвести замену почти 7 тыс. м тепловых сетей, осуществить реконструкцию и капитальный ремонт 3 котельных, в том числе с установкой твердотопливных котлов на биомассе, устроить индивидуальные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах.

Кроме того, в 2016 году планируется провести комплексную энергоэффективную реновацию 5 дошкольных учебных заведений: заменить окна, входные двери на энергоэффективные, утеплить стены, крыши, фундаменты, установить системы автоматического регулирования подачи теплоносителя (индивидуальные тепловые пункты), усовершенствовать системы освещения, энергоменеджмента и мониторинга, а также управления водными ресурсами.

Как сообщал УНИАН, 7 мая 2015 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации и Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Житомирской городским советом, коммунальным предприятием «Житомиртеплокоммунэнерго» Житомирского городского совета о предоставлении технической и финансовой помощи для проекта по энергоэффективности в городе Житомире.