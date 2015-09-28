В Черновцах появились уличные фонари, работающие на солнечной энергии

В Черновцах по улице Воробкевича установили первых два уличных фонаря, работающих на солнечной энергии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черновицком городском совете, всего в городе будет установлено 30 подобных автономных LED светильников.

Это стало возможным благодаря участию Черновцов в программе Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Энергоэффективность в общинах».

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Новые светильники, работающие на солнечных батареях, будут установлены в общественных местах, около детских площадок.

Общая стоимость проекта 776,5 тыс. грн, из них вклад GIZ – 326,5 тыс. грн, городского бюджета – 450 тыс. грн.

Кроме того, в Черновцах совместно с Северной Экологической Финансовой Корпорацией (НЭФКО) начато выполнение мероприятий проекта по капитальному ремонту сети уличного освещения.

В рамах этого проекта будет демонтировано светильники с натриевыми лампами и на их месте установлено 1200 светодиодных. Общая расчетная стоимость проекта составляет более 4 млн грн, из которых 3,6 млн грн – это привлеченные средства НЭФКО, 400 тыс. грн – средства городского бюджета.