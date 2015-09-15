В Германии владельцам электромобилей предоставят бесплатную парковку
12:42, 15 сентября 2015Альтернативная энергетика
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Электромобили в Германии будут отмечаться буквой "Е" на номерном знаке, а их владельцы получат право бесплатной парковки.
В Германии электромобили получат специальные номерные знаки / in.com.bo
Так, владельцы электромобилей смогут парковаться бесплатно на отведенных парковочных местах, и использовать полосы для общественного транспорта, сообщает ZN.UA со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.
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Федеральный министр транспорта Александр Добриндт подтвердил изданию: "Электромобили получат специальные номерные знаки. Кроме того, электрические транспортные средства освобождаются от налога на автомобиль".
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