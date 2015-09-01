В Киеве мусоросжигательный завод переоборудуют на полноценную ТЭЦ

До конца 2018 г. в рамках комплексной программы модернизации завода «Энергия» Киевэнерго проведет капремонты всех котлоагрегатов предприятия и установленных на них электрофильтров. Результатом станет увеличение объемов утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) до 20% (с 235 до 280 тыс. т в год), а производства теплоэнергии – до 60% (до 360 тыс. Гкал/год), говорится на сайте Киевэнерго.

Таким образом, завод «Энергия» сможет обеспечивать зимой отоплением и горячей водой более чем 300 многоэтажек (120 тыс. квартир), а в летний период горячей водой – 700 (около 280 тыс. квартир). В общем Киевэнерго в 2015-2018 гг. инвестирует в развитие предприятия 210 млн гривен.

«Благодаря масштабной модернизации завод «Энергия», что находится в управлении "Киевэнерго", с мусоросжигательного предприятия станет полноценной теплоэлектроцентралью на возобновляемых источниках энергии. Это решает одновременно две чрезвычайно актуальные, учитывая нынешнюю ситуацию, задачи – обеспечения столицы энергоносителями из альтернативных источников и утилизацию мусора. Стратегия развития, которую Киевэнерго предложило предприятию, построена на опыте ведущих европейских мусороперерабатывающих заводов, и одной из ее задач является повышение уровня энергоэффективности столицы в целом», – отметил исполнительный директор ПАО «Киевэнерго» Юрий Магера.

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Следует добавить, что программа модернизации единственного в Украине мусоросжигательного предприятия реализуется с 2013 года. На первом этапе было построено перепонку для передачи тепловой энергии к городской сети между заводом «Энергия» и СТ «Позняки» и новую котельную. Благодаря этому завод начал поставлять альтернативную теплоэнергию в объемах, достаточных для обеспечения отоплением зимой и горячей водой жителей 200 многоэтажек (около 80 тыс. квартир) и 300 домов (около 60 тыс. квартир) горячей водой летом. Отпуск тепловой энергии увеличился до 150 тыс Гкал/год, экономия газа на производство теплоэнергии в течение 2015 г. составит около 30 млн м3. Объем инвестиций в этот проект – 28 млн гривен.

Следующий этап модернизации – установка противодавленческой турбины мощностью до 4 МВт – запланирован на 2017-2018 годы. Турбина позволит предприятию ежегодно генерировать 14 млн кВт/ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей около 30 столичных многоэтажек (1,2 тыс. квартир).

Благодаря переоборудованию завод «Энергия» по показателям атмосферных выбросов будет соответствовать европейским нормам, которые существенно жестче отечественных.