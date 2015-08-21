В Индии появился первый аэропорт, который будет работать на энергии солнца
16:28, 21 августа 2015Альтернативная энергетика
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Аэропорт города Кочин, что на юге Индии, завершил строительство гигантского поля солнечных батарей, которые полностью обеспечат его потребности в энергии.
REUTERS
Об этом сообщает The Independent.
Площадь поля с батареями – около 18 гектаров. Это 46 000 панелей, которые вместе будут вырабатывать 12 мегаватт электроэнергии.
Первую батарею на крыше терминала аэропорт установил еще в 2013 году. Потом постепенно началось расширение проекта.
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Власти города надеются с помощью солнечных батарей уменьшить выбросы углерода на 300 тысяч тонн в ближайшие 25 лет.
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