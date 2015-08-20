Индийский аэропорт планирует полностью перейти на солнечную энергию
Аэропорт в индийском городе Коччи полностью перейдет на питание от солнечной энергии. На его территории установили солнечные панели на площади в 18 гектаров.
Как ожидается, электростанция сможет вырабатывать столько энергии, что хватит на работу всего аэропорта. Мощность электростанции составляет 12 мегаватт, сообщает Meduza со ссылкой на The Economic Times.
В 2013 году в аэропорт в Коччи начал переход на возобновляемую энергию. Тогда небольшую солнечную ферму построили на крыше терминала прилета.
Благодаря солнечным панелям в течение следующих 25 лет аэропорт не выбросит в атмосферу столько вредных веществ, что будто в мире посадили три миллиона деревьев или машины не проехали бы около миллиарда километров.
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Ранее УНИАН сообщал, что в Индии разрабатывают поезд на солнечной энергии. Как ожидается, на первом этапе солнечные панели смогут удовлетворить до 15% потребности поезда в электроэнергии. Кроме того, проект также предусматривает, что в момент стоянки состава вырабатываемая электроэнергия будет подаваться в национальную сеть.