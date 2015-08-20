Индийский аэропорт планирует полностью перейти на солнечную энергию

Как ожидается, электростанция сможет вырабатывать столько энергии, что хватит на работу всего аэропорта. Мощность электростанции составляет 12 мегаватт, сообщает Meduza со ссылкой на The Economic Times.

В 2013 году в аэропорт в Коччи начал переход на возобновляемую энергию. Тогда небольшую солнечную ферму построили на крыше терминала прилета.

Благодаря солнечным панелям в течение следующих 25 лет аэропорт не выбросит в атмосферу столько вредных веществ, что будто в мире посадили три миллиона деревьев или машины не проехали бы около миллиарда километров.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Индии разрабатывают поезд на солнечной энергии. Как ожидается, на первом этапе солнечные панели смогут удовлетворить до 15% потребности поезда в электроэнергии. Кроме того, проект также предусматривает, что в момент стоянки состава вырабатываемая электроэнергия будет подаваться в национальную сеть.