Медучреждения в регионах Украины будут переводить на альтернативные виды топлива - Квиташвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Александр Квиташвили сообщил во время пребывания в Коростышевской центральной районной больницы на Житомирщине.

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"В регионах больницы следует переводить на альтернативные виды топлива, и мы будем это делать, надо как можно шире использовать альтернативные источники энергии", - отметил Квиташвили.

Как пример, на встрече обсуждены установки в Малине в помещении Малинского городского районного территориального медицинского объединения, солнечного коллектора.

Отмечалось, что это состоялась благодаря программе ООН "Малые экологические гранты в Украине" и экологической организации "МалинЕкоФест".

"Уже в течение нескольких дней благодаря коллектору обеспечены горячей водой хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, родильное отделения и операционный блок. Мощность солнечного коллектора – 800 литров в сутки при температуре воды 65 градусов", - рассказал УНИАН руководитель департамента здравоохранения Житомирской ОГА Александр Торбас.

Как сообщал УНИАН, в Малине Житомирской области реализовали проект программы ООН "Малые экологические гранты в Украине" - установили солнечный коллектор за 40 тыс долл. на крыше местной больницы.