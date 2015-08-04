Украинец создал дешевую солнечную станцию (видео)

Изделие состоит из двенадцати деталей, у каждой свой срок службы. Большинство должны работать двадцать лет, сообщает Радио Свобода.

«На калькуляторе можно посчитать, что пенополистирол, который я испытываю уже четыре года, стоит в пять раз дешевле, чем стальной лист. Стоимость тепла с учетом замены стоит два евроцента за киловатт час, по сравнению с плоскими коллекторами, в которых расходы до двадцати евроцентов. Если заменить стальную трубу на медную, устройство будет нерентабельно. Он имеет смысл, пока дешевле газа», – рассказывает Юрий.

Система достаточно проста: солнечный свет, отражаясь от зеркал, фокусируется солнечным зайчиком и нагревает воду, которая движется по трубам. Автоматика включает насос, как только выйдет солнце.

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«Грею бассейн, жду отопительного сезона, ибо имею планы на этот дом. Дом большой, ему этого мало, но что-то греть будет. С 1200 кубов газа, которые он сожжет за год, 400 экономии», – подсчитывает предприниматель.

У изобретателя есть свой цех, в котором он производит зеркала и необходимые для солнечной станции детали. Юрко предлагает Миргороду проект солнечной станции площадью 10 гектаров – с ее использованием ежегодно можно экономить 830 кубометров газа. Это примерно 300 тысяч евро.

В городском совете Миргорода считают, что солнечную станцию в промышленных масштабах использовать рано. Автору предложили реализовать проект в небольшом многоквартирном здании, торговом комплексе или в отеле.