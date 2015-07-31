Ученые создали экономные солнечные батареи с помощью бабочек

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, сообщают РИА Новости.

"Наше исследование показало, что непритязательная капустница-белянка является не просто вредителем, угрожающим урожаю, но и настоящим экспертом в области сбора солнечной энергии и использования ее для своих нужд", — рассказывает Ричард Френч-Констант из университета Эксетера.

Френч-Констант, эксперт в области биологии бабочек, помог коллегам по университету под руководством Тапаса Маллика найти способы радикально улучшить конструкцию, КПД и снизить себестоимость солнечных батарей.

Как рассказывает биолог, бабочки не являются теплокровными существами, и они могут летать только тогда, когда мускулы их крыльев будут хорошо прогреты солнцем. Белянки привлекли внимание ученых потому, что этот вид насекомых просыпается и начинает летать гораздо раньше.

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Это наблюдение натолкнуло физиков на мысль, что крылья белянок могут быть устроены таким образом, что они лучше поглощают энергию солнечных лучей, чем у других насекомых. Руководствуясь этой идеей, Маллик и его коллеги проследили за тем, как свет отражается от крыльев бабочек.

Эти наблюдения раскрыли несколько вещей. К примеру, белянки держат крылья по отношению друг к другу под определенным углом, что позволяет чешуйкам на поверхности крыльев перенаправлять отражаемый свет на ту часть брюшка насекомого, где находятся мускулы.

Используя эти чешуйки в качестве образца, физики смогли создать такое покрытие для солнечных батарей, которое заметно увеличило долю поглощаемого ими света и позволило уменьшить их толщину. Подобного же эффекта можно добиться, просто прикрепив крылья белянок к поверхности солнечных батарей, не меняя их поверхности.

Как заявляют Маллик и его коллеги, их версия солнечной батереи поглощает в среднем на 41-50% больше света, чем классические фотоэлементы, и при этом она может обладать в 17 раз меньшей массой при аналогичной мощности.