Украинцы с завтрашнего дня смогут продавать электроэнергию с частных солнечных и ветровых установок

Закон Украины, разрешающий частным домохозяйствам, оснащенным солнечными и ветровыми электрогенерирующими установками, продавать излишки электроэнергии энергорынку, опубликован в газете «Урядовый курьер» сегодня, 29 июля, и вступает в силу с завтрашнего дня, 30 июля.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» определяет, что мощность таких установок не должна превышать 30 кВт, а стоимость электроэнергии будет устанавливаться Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. При этом закон разрешает продавать такую электроэнергию без лицензии.

Закон также снижает тариф для солнечных электростанций мощностью более 10 МВт примерно в два раза.

«Этот законопроект позволит до конца года сэкономить 1 млрд грн на энергорынке… Он восстанавливает справедливость», - отметил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин в ходе рассмотрения документа 4 июня.

Согласно закону, также упраздняется правило «местной составляющей». Вместо него вводится стимулирующий коэффициент, применяемый к "зеленому тарифу". В случае, если компания при строительстве энергоустановки использовала 30% украинского оборудования, доплата составляет 5% к тарифу, а если доля украинского оборудования составляет 50%, то будет доплачиваться 10% к тарифу.

Читайте такжеЯценюк предлагает построить в зоне отчуждения ЧАЭС солнечную электростанциюКак сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий выработки электроэнергии из альтернативных источников энергии».

14 июля президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон, которым вносятся изменения в законы «Об альтернативных видах топлива», «Об электроэнергетике» и «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Украине солнечными и ветровыми станциями за 6 месяцев 2015 года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 700 млн кВт/ч.