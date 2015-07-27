Франция дала старт экологическому повороту в энергетике: долю АЭС снизят на треть

Во французской энергетике начинается новая эра - Национальное собрание приняло 22 июля долго разрабатывавшийся и бурно обсуждавшийся закон, предусматривающий резкое сокращение роли доминировавшей до сих пор ядерной энергетики, усиленное использование возобновляемых источников и широкомасштабное внедрение энергосберегающих технологий, пишет DW.

Наибольшие дискуссии в стране вызвало прописанное в законе требование в ближайшие десять лет, до 2025 года, снизить долю атомных электростанций в выработке электроэнергии на треть - с нынешних 75 процентов до 50 процентов. До сих пор атомная промышленность была предметом национальной гордости французов. Обделенная природой нефтью, газом и углем, Франция в 1970-е годы сделала ставку на развитие ядерной энергетики и сегодня обладает одной из самых разветвленных в мире сетью АЭС: 19 станций с 58 реакторами. И вот теперь часть из них должна уступить место ветрякам, солнечным батареям и биогазовым установкам.

Читайте такжеФранцузы готовы перерабатывать ядерное топливо с украинских АЭСПоявление такого закона свидетельствует о том, что во французском обществе в кратчайшие сроки произошел коренной перелом настроений. "Еще два года назад в широких политических кругах царило убеждение, что атомная энергия - это именно то, что нужно, она - чистая, недорогая и надежная. В этом году те же самые люди говорят, что нужно допустить самые разные технологии", - свидетельствует Свен Рёснер из Германо-французского бюро по возобновляемой энергетике в Париже.

Символом нарастающих в отрасли финансовых проблем является государственная компания Areva - один из мировых лидеров в области разработки и производства оборудования для атомной промышленности. Компания вот уже четыре года работает с убытками, в 2014 году они достигли почти 5 миллиардов евро. Вот уже семь лет Areva не получала ни одного нового заказа на строительство АЭС. В результате нынешним летом вопрос встал ни много, ни мало о спасении этого гиганта отрасли.

В начале июня в Париже под председательством президента Франции Франсуа Олланда состоялось кризисное совещание, на котором была выдвинута идея фактически разделить Areva на части, передав ее реакторный бизнес компании EdF. Детали этого плана правительство собирается обнародовать 31 июля.

О том, что проблема еще далека от решения, свидетельствует письмо президента Areva Филиппа Варена, адресованное президенту Олланду. Как сообщила 23 июля газета Le Figaro, в этом послании топ-менеджер требует от руководства страны принять комплексное решение по спасению компании. По сообщениям французских СМИ, необходимые Areva финансовые вливания могут оказаться в два раза выше, чем предполагало правительство, исходившее из 1-2 миллиардов евро.

Майкл Шнайдер, издающий ежегодный отраслевой обзор World Nuclear Industry Statusreport, считает, что без решительных структурных изменений "Areva не доживет и до конца этого года". Однако простым переносом убытков из бюджета одной госкомпании в бюджет другой проблему не решить. В интервью DW эксперт напомнил, что EdF с годовым оборотом в 70 миллиардов евро хотя и намного крупнее Areva, но в то же время у электрогенерирующей компании 34 миллиарда долгов. Это, по мнению Шнайдера, существенно осложнит предстоящее спасение.

Нарастающие финансовые проблемы французской атомной промышленности, за которые в конечном счете придется расплачиваться налогоплательщикам, и тревога за уровень безопасности на ядерных объектах, контролируемых убыточной Areva, могут усилить антиатомные настроения, которые во Франции всегда были несравнимо более слабые, чем в соседней Германии.

Немецкие СМИ уже окрестили французский закон от 22 июля законом о Energiewende. Этим термином, который переводится как "энергетический поворот", в Германии описывают провозглашенный в 2000 году политический курс на ускоренное свертывание атомной энергетики, широкомасштабный переход на возобновляемую энергетику и повсеместное энергосбережение. До сих пор у ФРГ на этом пути было не так уж много последователей.