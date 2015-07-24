В японской префектуре Фукусима построят электростанцию на биомассе

Электростанция на топливе из биомассы будет построена к 2018 году в японской префектуре Фукусима, пострадавшей от аварии на АЭС из-за землетрясения и цунами в 2011 году.

Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на информационное агентство Киодо.

По его данным, строительство станции мощностью 112 тысяч киловатт будет вести в городе Сома токийская финансово-лизинговая компания Orix. Затраты предположительно составят 325 миллионов долларов.

В качестве топлива для электростанций на биомассе используют различные растительные отходы, смешанные с углем.

Еще одну такую же станцию планируется построить в Японии на севере острова Кюсю.

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В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме на северо-востоке Японии, вызвав крупнейшую атомную аварию со времен трагедии в Чернобыле. В результате разрушений и цунами погибли и пропали без вести около 20 тысяч человек. Большая часть атомных электростанций Японии с тех пор заморожены в связи с проверкой их безопасности.