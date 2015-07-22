В Японии солнечные электростанции решили строить на склонах возле эстакад

Недавно эту идею успешно реализовала компания Moriguchi Landscape, которая установила 2 тыс. панелей производства корпорации Panasonic Corp. на склоне одного из участков скоростной автомагистрали Тюгоку в центральной части Японии. Мощность производимой ими энергии составляет около 500 киловатт (КВт), что вполне достаточно для того, чтобы обеспечить энергией 200 домов. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению специалистов, установка панелей на склонах эстакад, помимо экономии пространства, также повышает эффективность их работы, поскольку за счет наклона на фотоэлементы попадает большое количество солнечного света.

Между тем, на фоне отсутствия четких перспектив по возобновлению работы атомных реакторов в Японии в последнее время строится все больше электростанций, работающих за счет энергии солнца. Обычно для этого выбирают места на побережье и поверхности водоемов. За счет отражения солнечного света от воды производительность панелей значительно увеличивается.