Экологи сняли мультфильм об утеплении домов
18:50, 16 июля 2015Альтернативная энергетика
329
Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ) презентовал мультфильм “Утепление дома”.
Трехминутный ролик рассказывает о том, как украинцы путем объединения в ОСМД и утепления своих домов могут экономить энергоресурсы и средства, говорится в сообщении на сайте НЭЦУ.
Читайте такжеГермания готова направить €200 миллионов в украинский Фонд энергоэффективности
Напомним, что в 2013 году общее среднегодовое потребление энергии в жилом секторе составляло треть общего конечного потребления энергии в Украине.
При этом в расчетах на квадратный метр украинцы потребляют в три раза больше, чем жители стран ЕС. Жилищный сектор Украины является также крупнейшим потребителем природного газа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter