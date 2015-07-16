Экологи сняли мультфильм об утеплении домов

Трехминутный ролик рассказывает о том, как украинцы путем объединения в ОСМД и утепления своих домов могут экономить энергоресурсы и средства, говорится в сообщении на сайте НЭЦУ.

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Напомним, что в 2013 году общее среднегодовое потребление энергии в жилом секторе составляло треть общего конечного потребления энергии в Украине.

При этом в расчетах на квадратный метр украинцы потребляют в три раза больше, чем жители стран ЕС. Жилищный сектор Украины является также крупнейшим потребителем природного газа.