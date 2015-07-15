Сильный ветер позволил Дании произвести рекордное количество электроэнергии

Благодаря сильному ветру производительность датских ветряных ферм составила 140% от потребности страны в электричестве.

Это позволило экспортировать избытки мощностей в соседние Швецию, Германию и Норвегию, сообщает Росбалт.

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Европейская энергетическая ассоциация отметила это достижение в пресс-релизе, сообщив, что данное событие является "хорошим предзнаменованием для будущего".

В прошлом году 39% всего производимого в Дании электричества поступило от ветряных ферм, передает Euromag. Министр по вопросам климата Расмус Хельвег Петерсен назвал этот мировой рекорд "подвигом".

Цель датского правительства на 2020 год — покрыть половину всей потребности страны в электричестве за счет энергии ветра.