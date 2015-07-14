Президент одобрил стимулирование производства альтернативной электроэнергии

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом вводятся механизмы стимулирования выработки электроэнергии из альтернативных источников энергии.

В частности, уточняется обязанность оптового рынка электрической энергии Украины по купле у субъектов хозяйствования, которым установлен «зеленый» тариф, и осуществлению полной оплаты стоимости электрической энергии, выработанной на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии по «зеленому» тарифу, с учетом надбавки к «зеленому» тарифу».

Этим законом бытовому потребителю предоставляется право на установление в своем частном домохозяйстве генерирующей установки, предназначенной для выработки электрической энергии из энергии солнечного излучения и/или энергии ветра, величина установленной мощности которой не превышает 30 кВт, но не более мощности, разрешенной к потреблению по договору о пользовании электрической энергией.

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Уточняется, что «зеленый» тариф на электрическую энергию, выработанную генерирующими установками частных домохозяйств, устанавливается единый для каждого вида альтернативного источника энергии.

Кроме того, отменяется использование тарифного коэффициента, который применяется для пикового периода времени (для трехзонной тарифной классификации), при формировании «зеленого» тарифа для субъектов хозяйствования, которые вырабатывают электрическую энергию из энергии солнечного излучения, геотермальной энергии для частных домохозяйств, которые вырабатывают электрическую энергию из энергии солнечного излучения, энергии ветра, для субъектов хозяйствования, эксплуатирующих микро-, мини-, или малые гидроэлектростанции.

Вводятся коэффициенты «зеленого» тарифа для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы на крышах и/или фасадах домов, зданий и сооружений без ограничения величины установленной мощности; для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики частных домохозяйств, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт; для электроэнергии, выработанной из геотермальной энергии.

Диверсифицируются коэффициенты «зеленого» тарифа для электроэнергии, выработанной с использованием альтернативных источников энергии, для объектов или его очередей/пусковых комплексов, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие 4 года. Кроме того, в 1,8 раза увеличиваются существующие коэффициенты «зеленого» тарифа для электроэнергии, выработанной с использованием альтернативных источников энергии, для объектов или его очередей/пусковых комплексов, введенных в эксплуатацию по 31.03.2013 включительно и с 01.04.2013 по 31.12.2014.

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До 1 января 2017 года для субъектов хозяйствования, вырабатывающих электрическую энергию из энергии солнечного излучения наземными объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых превышает 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 1 июля 2015 года, устанавливаются отдельные коэффициенты «зеленого» тарифа.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий выработки электроэнергии из альтернативных источников энергии».

Законом вносятся изменения в законы «Об альтернативных видах топлива», «Об электроэнергетике» и «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».