Оман построит самую большую солнечную электростанцию для добычи нефти

16:58, 10 июля 2015
Альтернативная энергетика
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В Омане, который является одним и ведущих поставщиков нефти, построят самую большую солнечную электростанцию в мире.

Солнечная станция / Скриншот из видео

Ее будут использовать для того, чтобы облегчить процедуру добычи нефти из недр земли, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Huffington Post.

Проект стоимостью 600 миллионов долларов будет построен в Южном Омане и будет представлять собой огромное поле, состоящее из выгнутых зеркал, которые будут использовать технологию так называемого "повышения нефтеотдачи пластов".

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Стоит отметить, что с помощью солнечной энергии вода будет подаваться в специальные резервуары, из которых затем она будет закачиваться под землю, разжижать нефть и делать ее более пригодной для закачивания.

До этого Оман использовал природный газ для облегчения доступа к труднодоступным нефтяным ресурсам, но использование солнечной энергии позволит отказаться от газового метода.

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