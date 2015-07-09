Яценюк предлагает построить в зоне отчуждения ЧАЭС солнечную электростанцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе визита в зону отчуждения.

«Сюда (в зону отчуждения — УНИАН) приезжали инвесторы. Как это ни удивительно звучит, но оказывается, что в зоне можно построить объект по генерации солнечной энергии. С этим приезжали немцы. Два года поездили, им все сказали о том, что нужно отдать долю в новой компании. И немцы уехали. Также было и с американцами, и с другими инвесторами, которые хотят вкладывать в зону. И фактически этот объект может быть инвестиционно привлекательным», - сказал Яценюк.

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«Мы можем тут (в зоне отчуждения — УНИАН) генерировать электроэнергию от солнечной энергии. Мы можем тут делать очень много инвестиционных проектов», - добавил премьер-министр.

По словам Яценюка, для повышения инвестиционной привлекательности зоны отчуждения, будет полностью переформатирована структура управления данной территории.