Обама хочет обеспечить бедных американцев доступом к солнечной энергии
09:24, 09 июля 2015Альтернативная энергетика
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Администрация президента США Барака Обамы выступила с идеей, которая должна помочь американцам с низким и средним уровнем дохода сэкономить на электроэнергии.
REUTERS
По словам официальных представителей Белого дома, выходом может стать распространение солнечных электростанций, пишет Росбалт со ссылкой на New York Times.
Как сообщается, администрация президента предлагает утроить мощности по получению солнечной энергии и других возобновляемых источников. При этом такие источники энергии, по возможности, будут устанавливаться на социальное жилье.
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Программа, на которую будет зарезервировано $520 млн, будет финансироваться благотворительными организациями, частными инвесторами, а также госбюджетом и бюджетом города, где будут строиться солнечные станции.
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