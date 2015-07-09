Обама хочет обеспечить бедных американцев доступом к солнечной энергии

По словам официальных представителей Белого дома, выходом может стать распространение солнечных электростанций, пишет Росбалт со ссылкой на New York Times.

Как сообщается, администрация президента предлагает утроить мощности по получению солнечной энергии и других возобновляемых источников. При этом такие источники энергии, по возможности, будут устанавливаться на социальное жилье.

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Программа, на которую будет зарезервировано $520 млн, будет финансироваться благотворительными организациями, частными инвесторами, а также госбюджетом и бюджетом города, где будут строиться солнечные станции.