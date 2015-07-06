Солдаты НАТО протестировали использования нетрадиционных источников энергии (видео)

В учениях принимали участие 1700 военнослужащих и более 50 единиц техники, передает "Европейская правда".

Цель маневров - изучение возможностей использования нетрадиционных источников энергии и энергосберегающих технологий для повышения автономии, в том числе от поставок топлива, во время военных действий.

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Во время маневров испытывались различные портативные солнечные и ветряные генераторы, микросетки и энергосберегающие лампы для повышения энергоэффективности военных лагерей и полевых баз, а также малогабаритные персональные аккумуляторы для питания электрооборудования солдат.