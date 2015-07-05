В Индии разрабатывают поезд на солнечной энергии

Об этом журналистам индийский министр науки и технологий Харш Вардхан, передает ТАСС.

По его словам, разработка нового состава ведется совместно национальным Объединенным заводом по производству вагонов Integral Coach Factory и филиалом Индийского технологического института в Ченнаи (IIT Madras), административном центре штата Тамилнад на юге Индии.

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Солнечные панели будут установлены на каждом вагоне, что, как заметил министр, "будет в дальнейшем способствовать избавлению индийской транспортной системы от потребности в ископаемых природных ресурсах".

Как ожидается, на первом этапе солнечные панели смогут удовлетворить до 15% потребности поезда в электроэнергии. Кроме того, проект также предусматривает, что в момент стоянки состава вырабатываемая электроэнергия будет подаваться в национальную сеть.

Ранее УНИАН сообщал, что Швейцарский самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 (Si2), совершающий кругосветный перелет, побил рекорд мировой авиации по длительности беспосадочного полета без дозаправки.