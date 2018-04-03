Покорение энергии ветра

Несмотря на недавний отказ Украины от закупки российского газа, наша страна все еще достаточно сильно зависит от импортных источников энергии, к примеру, ядерного топлива. Однако общая тяжелая ситуация, связанная с экономическим кризисом, аннексией Крыма и продолжением боевых действий на востоке, может стать отправной точкой для укрепления энергетической безопасности, с одновременным развитием энергосберегающих технологий и решением экологических проблем.

Грубо говоря, сегодня перед государством стоит выбор – либо продолжать торговаться, но финансировать внешние энергоносители, либо использовать собственные альтернативные источники. Одним из таких может стать ветроэнергетика, которая, вопреки всему и не без препятствий, но продолжает развиваться.

Использование ветровой энергетики в мире растет рекордными темпами, и, согласно принятой в Евросоюзе программе, до 2020 года доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, должна составить не менее 20%. Что касается Украины, то 1 октября 2014 года Кабмин также утвердил Национальный план действий по развитию возобновляемой энергетики до 2020 года. Документ, в том числе, предполагает, что через пять лет возобновляемыми источниками энергии в Украине должно вырабатываться не менее 11% электроэнергии. «Для сравнения, на сегодняшний день возобновляемая энергетика в общем энергобалансе страны, включая большую гидроэнергетику, составляет порядка 7%» - отмечает глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Еще одним позитивным фактором для развития ветроэнергетики в стране стало внесение изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии. В частности, глава правления УВЭА считает положительным отмену правила «местной составляющей» - обязательного использования украинского оборудования для ветровых установок. «Вместо него вводится стимулирующий коэффициент – надбавка к «зеленому тарифу» при использовании отечественного оборудования», - рассказал он.

По словам эксперта, это сможет удовлетворить всех игроков ветроэнергетического рынка, поскольку, с одной стороны, будет стимулировать отечественные производственные мощности, с другой – снимает ограничение для иностраных компаний-производителей ветротурбин, желающих выйти на украинский рынок.

Альтернатива традиционным источникам энергии

На сегодняшний день на территории материковой Украины находится 13 ветроэлектростанций (ВЭС), общая мощность которых 426 МВт, а на территории оккупированного Крыма – 9, мощностью 87 МВт. Учитывая это, в начале 2014 года прогноз развития отрасли от УВЭА предполагал, что к концу 2015 года планируемая мощность ветроэнергетики Украины составит 900 МВт. Однако сегодня эксперты полагают, что эта цифра на конец года составит не более 530-540 МВт. Причиной тому - боевые действия на Востоке Украины и аннексия Крымского полуострова, которые существенно тормозят реализацию Национального плана. «Сейчас заморожены все проекты ветроэлектростанций на территории оккупированного Крыма и Донбасса. Даже там, где уже было начато их строительство, все приостановилось на неопределенный период времени», - рассказал Конеченков.

Кроме того, постановление Кабмина не покупать электроэнергию, которая производится на оккупированной территории, тоже оставляет негативный отпечаток. «За электроэнергию, выработанную двумя ВЭС для Мариуполя, сегодня также не платят, так как территориально они находятся в зоне АТО. Компания «Ветряные парки Украины» вынуждена отстаивать свои права в суде, чтобы Минэнергоуголь Украины изменил свое решение и возобновил оплату за поставку электроэнергии на территорию, не входящую в зону АТО. Но, к сожалению, судебный процесс пока продолжается», - отмечает эксперт.

Впрочем, несмотря на то, что, по объективным причинам, в текущем году поток инвестиций в развитие отрасли заморожен, строительство уже начатых проектов реализуется и сейчас. «В 2015 году была введена в эксплуатацию Самборская ВЭС (6,6 МВт) во Львовской области и достроено 10 МВт (4 турбины по 2,5 МВт ) к Очаковской ВЭС (Николаевская область)», - рассказал глава правления УВЭА.

Тем не менее, эксперты считают, что «опускать руки», имея мощные ресурсы ветровой энергии, Украине не стоит. «По оценкам специалистов, наш потенциал в этой области равен 30 млрд кВт/час в год, - отмечает эколог, сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец. - Особенно благоприятные условия для этого в районах, где скорость ветра равна или превышает 5 метров секунду: на Азово-Черноморском побережье, в Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской областях и в районе Карпат».

По его словам, помимо перспективных для развития ветроэнергетики Донецкой, Луганской областей и Крыма, большие площади, пригодные для строительства мощных ветровых электростанций (ВЭС), есть на прибрежных и внутренних акваториях Украины. В частности, хороший ветропотенциал имеется в акваториях на Азовском и Черном морях - на приморских лиманах и на ряде других водохранилищ общей площадью около 100 тысяч квадратных километров. Эколог отмечает, что, в целом, по площадям мелководных акваторий, пригодных для строительства ВЭС водного базирования, Украина находится на втором месте в мире, после Норвегии.

Экослед: плюсы и минусы использования энергии ветра

Помимо того, что ветроэнергетика содействует становлению энергетической независимости Украины, развитие этой отрасли помогает и сберечь окружающую среду. «Естественно, что сокращение производств по добыче и переработке традиционных видов энергоносителей благотворно влияет на окружающую среду. Существенно сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу, а, значит, в целом улучшается ситуация с сохранением и приумножением окружающей среды и всего биоразнообразия», - считает Ярослав Задесенец.

К примеру, ветроэнергетические объекты не выбрасывают в атмосферу никаких твердых частиц, вызывающих болезни сердца и легких. В отличие от электростанций, выбросов оксид азота, который вызывает образование смога, при работе ВЭС не наблюдается.

Экологи также отмечают, что ветроэлектростанции, в отличие от электростанций, не выбрасывают в атмосферу двуокиси серы, которая вызывает кислотные дожди, оказывающие множество вредных воздействий на экосистему и среду обитания диких животных. Кроме того, ветроэнергетика не использует топливо, полученное в результате горных работ или бурения, и не создает опасных и радиоактивных отходов, требующих постоянного хранения. «Широкое развитие ветроэнергетики в Украине создает перспективы реального уменьшения уровня применения ископаемого топлива, вследствие чего существенно уменьшаются уровни вредных выбросов в атмосферу и загрязнения окружающей среды. И это особенно важно для курортно-туристических зон страны, расположенных на юге и в Карпатах», - рассказывает Задесенец.

Впрочем, по словам эколога, сами по себе ветряки опасны для живых организмов, поэтому «размещение ВЭС вблизи населенных пунктов категорически запрещается». Эксперт отмечает, что пригодными для использования ВЭС в Украине являются порядка 8-9 тыс. квадратных километров. «Однако при массовом строительстве ветряков большая часть этих территорий станет непригодной для проживания, и, в прямом смысле этого слова, может превратиться в мертвую землю», - считает он.

Кроме того, некоторые ученые допускают, что при массовом использовании ветряки способны изымать некоторую часть кинетической энергии из движущихся масс воздуха. А это, в свою очередь, может оказывать влияние на локальные и даже глобальные изменения климата. Например, снижение средней скорости ветров способно изменить влажность и сделать климат региона чуть более континентальным. «Впрочем, к серьезным исследованиям в этой области ученые еще не приступили, однако вовсе отмахиваться от возможных последствий, думаю, не стоит», - отмечает Ярослав Задесенец.

В этой связи, экологи настаивают: прежде, чем возводить крупные ветряные парки, государству следует советоваться с гражданами. Только громада вправе решать, стоит ли «овчинка выделки».

Перспективы развития ветроэнергетики

Как бы там ни было, сегодня говорить о масштабном строительстве ветряков не приходится. По словам заместителя директора по продажам компании «Виндкрафт Украина» Евгения Козаченко, более актуальной тема использования нетрадиционных источников энергии станет лишь при повышении существующих тарифов на электроэнергию, поскольку сейчас стоимость киловатта электроэнергии из сети ниже, чем от ветрогенератора.

Кроме того, и сам ветрогенератор – удовольствие не из дешевых. Цена бытового ветрогенератора мощностью около 1500 Вт, который подходит для установки в домах площадью около 100 квадратных метров, стартует с приблизительно 2 тысяч долларов. «Если мы говорим о промышленных ВЭС, мощность современных машин может быть несколько мегаватт и стоимость установки - сотни тысяч евро. Если говорить о ВЭС, объединенных в сеть (ветропарк) – это миллионные инвестиции», - отмечает Евгений Козаеченко.

Причем, если срок окупаемости промышленных ВЭС на сегодняшний день колеблется от 3 до 8 лет, то бытовой ветроэлектростанции - от 8 лет и больше.

Впрочем, по словам директора ООО «Компания «Энергия природы» Вадима Мацкива, законодательные нововведения относительно обеспечения конкурентных условий для производства электроэнергии из альтернативных источников энергии способствуют снижению срока окупаемости стоимости ветряка: «Ветрогенераторы окупаются за 5-7 лет, но сейчас ВР изменила закон по «зеленому тарифу». Кроме солнечных панелей (энергии, выработанной с помощью солнечных батарей – УНИАН) теперь можно продавать электроэнергию, выработанную и ветрогенератором государству. И срок окупаемости сразу уменьшается».

Кроме того, эксперты выступают за поддержку отечественных производителей современных ветряков. «Украинские машины работают последние 10 лет очень успешно, китайских хватает на год-два, потом возникают большие проблемы с их сервисным обслуживанием. Поэтому тут однозначно можно сказать, что качество украинских ветротурбин гораздо лучше китайских», - отмечает глава правления УВЭА Андрей Конеченков.

По его словам, украинские ветровые установки также используются в Польше, Венгрии, Казахстане и даже Португалии.

Зарубежный опыт

На сегодняшний день на планете работает более 20 тысяч ветряных ферм. Такое широкое развитие отрасль получила благодаря множеству преимуществ, в сравнении с традиционными источниками энергии. Наибольших успехов в развитии ветроэнергетики добилась Германия, в которой, за счет использования энергии ветра, производится около 10% потребляемого страной электричества (в стране расположены до половины ветряных мельниц ЕС).

Быстро наращивает мощности ветроэнергетики Испания, в которой, с помощью ветряных турбин, генерируется 21,1% - более 22 тыс МВт энергии. Причем, это уже немного превышает показания выработки энергии атомными станциями - 21%.

В Дании же на долю ветряных электростанций приходилось 18,8% от общего объема вырабатываемой энергии еще в 2004 году. По итогам 2014 года эта цифра выросла до 39,1%.

Лидирующие позиции в области ветроэнергетики занимает и Португалия. Здесь ветровые станции производят около 26% потребляемой в стране электроэнергии. По данным прошлого года, суммарная мощность энергии, произведенной посредством ветроэнергетических установок, составила более 5000 мегаватт. Примечательно, что еще в 2006 году Португалия вырабатывала всего 1000 мегаватт. Получается, что за 10 лет, эта страна увеличила свои мощности в 4 раза.

Елена Пащенко