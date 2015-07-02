Самолет на солнечных батареях побил рекорд мировой авиации

Швейцарский самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 (Si2), совершающий кругосветный перелет, побил в среду рекорд мировой авиации по длительности беспосадочного полета без дозаправки. Об этом со ссылкой на телеканал NBC передает ТАСС.

"Находящийся за штурвалом самолета швейцарец Андре Боршберг передал новость о новом рекорде после того, как он провел в полете 80 часов, пролетев 5663 км", - отметил телеканал. Таким образом Solar Impulse 2 превысил установленное в 2006 году Стивом Фоссеттом достижение - тот провел в полете 76 часов и 45 минут на реактивном самолете Virgin Atlantic Global Flyer. Одновременно Si2 побил рекорды дальности и длительности нахождения в полете для авиации на солнечных батареях.

Самолет отправился в путь 9 марта из Абу-Даби. Он сделал шесть остановок на территории Омана, Индии, Мьянмы и Китая. 31 мая самолет вылетел из японского Нанкина, и пилот собирался за шесть дней достичь Гавайев, однако из-за плохих погодных условий 1 июня ему пришлось совершить экстренную посадку в городе Нагоя.

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После задержки почти в месяц 29 июня Solar Impulse 2 вылетел из Японии на Гавайские острова. В среду Si2 преодолел две трети этого пути. Полет проходит над Тихим океаном. Согласно подсчетам, перелет займет в целом 120 часов. Завершить кругосветное путешествие предполагается в Абу-Даби в августе-сентябре текущего года.

Сконструированный в Швейцарии экологически чистый самолет представляет собой улучшенную версию Solar Impulse и имеет увеличенные габариты. Размах крыльев винтового Si2 составляет 72 метра, общий вес машины - 2,35 тонны. От размещенных на фюзеляже и крыльях 17 тыс. литиевых солнечных батарей работают четыре электромотора. Накопленной ими за светлое время суток электроэнергии хватает на ночные полеты. Скорость самолета составляет от 50 до 100 км в час в зависимости от погодных условий.