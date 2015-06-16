В ЕС увеличивают долю источников возобновляемой энергии

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, который публикуется каждые два года, передает "ЕвроПравда".

Как сообщается, в 2013 году доля возобновляемой энергии во всем энергетическом цикле в ЕС составляла 15%. В 2014-м она выросла на 0,3%. При этом рост происходил во всех странах ЕС.

Читайте такжеБританские ученые требуют от G7 удешевить производство возобновляемой энергии

Известно, что к 2020 году ЕС стремится увеличить до 20% долю источников этого вида энергоносителей. Кроме того, каждая из стран-членов ЕС при этом будет внедрять соответствующую квоту в соответствии с собственными потребностями.

Евросоюзу удается достичь таких показателей в первую очередь за счет таких стран, как Швеция, Дания, Латвия, где доля возобновляемых источников энергии составляет до 42%. В то же время в Великобритании она составляет чуть более 5%, а в Германии - 9,5%.