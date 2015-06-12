Amazon построит крупнейшую на востоке США солнечную электростанцию

Большой солнечный парк должен появиться на востоке страны в штате Вирджиния, сообщает ecotown. Ожидается, что новая СЭС будет введена в эксплуатацию в октябре 2016 года. Ее мощностей хватит для обеспечения энергетических потребностей более чем 15 тыс. домохозяйств. Подрядчиком избрана одна из местных энергетических компаний.

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Построенная по инициативе Amazon 80 мвт-ная солнечная станция будет крупнейшей не только в самом штате Вирджиния, но и одной из крупнейших в восточной части США.

В конце прошлого года руководство Amazon объявило о своих намерениях достичь 100% уровня использования компанией возобновляемых источников в течение следующих 10 лет. Недавно в компании объявили о достижении 25% доли "зеленой" энергетики. А к 2016 году эта доля должна составлять не менее 40%.

Однако, несмотря на положительные результаты, Amazon получила довольно острую критику со стороны природоохранной организации Greenpeace, которая обвиняет компанию в непрозрачности ее "зеленых" отчетов. Так, представители организации призывают Amazon делать свою отчетность по использованию ВИЭ прозрачной и открытой, как это делают, к примеру, Apple и IBM.