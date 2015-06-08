Ученые нашли способ превращать отходы от производства бумаги в биотопливо

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Energy & Environmental Science, передают РИА Новости.

"Наш метод заключается в том, что мы помещаем древесину в небольшой биореактор и добавляем в него катализатор, который запускает реакцию выделения лигнина – а также растворитель. При правильной температуре и давлении, мы можем отделить лигнин от древесной массы и разбить его нити на мелкие части. Эти части, в свою очередь, можно использовать для создания пластиков, изоляционной пены, растворителей, красителей, вкусовых добавок и так далее", — объясняет Берт Селс из университета Левена (Нидерланды).

Селс и его коллеги реализовали одну мечт биохимиков – им удалось разделить "съедобную" часть растительной биомассы в виде целлюлозы и прочей органики от "несъедобного "лигнина, с которым не могут справиться даже самые агрессивные бактерии из кишечников панд и прочих травоядных животных.

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Лигнин крайне трудно поддается разложению и обработке, и его достаточно сложно выделить из растительной ткани, из-за чего целлюлозно-бумажные комбинаты обычно сжигают его после переработки очередной партии растительной массы, вызывая нарекания со стороны экологов. Как показали эксперименты в 2013 году, лигнин мешает микробам перерабатывать растительное сырье в биотопливо, из-за чего ученые сегодня активно работают над его удалением из биомассы.

Как полагают химики, их методика обработки древесины позволит заметно повысить коммерческую эффективность предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и одновременно снизить их негативное влияние на окружающую среду.