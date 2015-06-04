В центре Львова установили велогенератор для зарядки мобильных телефонов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 12 месяцев львовская команда активистов работала над реализацией задуманной идеи. Проект «Мастерская климата», в рамках которого создан велогенератор, начался в мае 2014 года. Проект объединил обычных людей, которые самостоятельно внедряют технологии энергосбережения и возобновляемой энергетики для общественного пользования.

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«Велогенератор служит примером выработки энергии в необычный и простой способ. В Украине только началось внедрение альтернативных источников энергии, взамен есть положительные результаты в этом направлении. Надеемся, что велогенератор будет побуждать людей быть креативнее и современнее, а также более открытыми к новым альтернативным источникам энергии, которые являются экологически дружественными и не создают выбросов углекислого газа в атмосферу, в отличие от традиционных ископаемых топлив», – отмечают активисты.