В центре Львова установили велогенератор для зарядки мобильных телефонов
Во Львове ко Дню энергии возле городской Ратуши установили общественный велогенератор для зарядки мобильных телефонов, где каждый желающий сможет зарядить свой телефон или планшет, крутя педали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 12 месяцев львовская команда активистов работала над реализацией задуманной идеи. Проект «Мастерская климата», в рамках которого создан велогенератор, начался в мае 2014 года. Проект объединил обычных людей, которые самостоятельно внедряют технологии энергосбережения и возобновляемой энергетики для общественного пользования.
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«Велогенератор служит примером выработки энергии в необычный и простой способ. В Украине только началось внедрение альтернативных источников энергии, взамен есть положительные результаты в этом направлении. Надеемся, что велогенератор будет побуждать людей быть креативнее и современнее, а также более открытыми к новым альтернативным источникам энергии, которые являются экологически дружественными и не создают выбросов углекислого газа в атмосферу, в отличие от традиционных ископаемых топлив», – отмечают активисты.