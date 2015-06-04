Рада поддержала уменьшение "зеленого тарифа" для производителей альтернативной энергетики

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№2010-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за закон проголосовали 273 из 321 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Член фракции “Самопомич” Лев Пидлисецкий заявил, что этот закон направлен на “деклюевизацию экономики”. По его словам, закон не позволит зарабатывать “господину Клюеву через свои солнечные электростанции дополнительно 8 млн грн в день”.

Законом вносятся изменения в законы «Об альтернативных видах топлива», «Об электроэнергетике» и «Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины».

Читайте такжеУкраина просит ЕС профинансировать установку очистных сооружений на угольных ТЭС

Закон предусматривает, что «зеленый» тариф устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на электроэнергию, произведенную на объектах электроэнергетики, в том числе на введенных в эксплуатацию очередях строительства электростанций (пусковых комплексах), из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксующегося газов, а с использованием гидроэнергии - только микро-, мини - и малыми гидроэлектростанциями).

Согласно закону, «зеленый» тариф для субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из биомассы, устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент «зеленого» тарифа для электроэнергии, произведенной из биомассы.

По закону, биомассой является неископаемое биологически возобновляемое вещество органического происхождения, способное к биологическому разложению, в виде продуктов, отходов и остатков лесного и сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), рыбного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, а также составляющая промышленных или бытовых отходов, которая способна к биологическому разложению.

Читайте такжеСаудовская Аравия может отказаться от нефти и перейти на экспорт солнечной энергии

Предусмотрено, что «зеленый» тариф для частных домохозяйств, которые производят электроэнергию из энергии ветра, устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент «зеленого» тарифа для электроэнергии, произведенной из энергии ветра для частных домохозяйств.

«Зеленый» тариф для объектов электроэнергетики, введенных в эксплуатацию по 31 декабря 2024 года, и частных домохозяйств, договоры о купле-продаже электрической энергии которых заключены по 31 декабря 2024 года, не может быть меньше фиксированного минимального размера «зеленого» тарифа, который на дату последнего в каждом квартале заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересчитывается в национальную валюту по среднему официальному валютному курсу Национального банка Украины за последние 30 календарных дней, предшествующих дате такого заседания.