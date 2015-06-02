Британские ученые требуют от G7 удешевить производство возобновляемой энергии
09:52, 02 июня 2015Альтернативная энергетика
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Группа британских ученых и экономистов обратилась к правительствам стран G7, требуя от них сделать производство возобновляемой энергии дешевле строительства ТЭЦ к 2025 году.
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По словам специалистов, выдающимся умам развитых стран следует собраться вместе по образцу и подобию участников космической программы НАСА "Аполлон" в 1960-е, передает Би-би-си.
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Представитель Форин-офиса по вопросам глобального потепления, профессор химии сэр Дэвид Кинг подсчитал, что для достижения такого результата правительствам необходимо выделять по $15 млрд в год и выразил надежду, что значительное количество стран согласится вложиться в исследования.
План британских ученых будет официально представлен на саммите G7 в Германии на следующей неделе.
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