Британские ученые требуют от G7 удешевить производство возобновляемой энергии

По словам специалистов, выдающимся умам развитых стран следует собраться вместе по образцу и подобию участников космической программы НАСА "Аполлон" в 1960-е, передает Би-би-си.

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Представитель Форин-офиса по вопросам глобального потепления, профессор химии сэр Дэвид Кинг подсчитал, что для достижения такого результата правительствам необходимо выделять по $15 млрд в год и выразил надежду, что значительное количество стран согласится вложиться в исследования.

План британских ученых будет официально представлен на саммите G7 в Германии на следующей неделе.