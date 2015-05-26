В Японии запустили крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию

Об этом сообщила компания Kyocera, которая занималась разработкой проекта, передает ТАСС.

Станция расположена на поверхности пруда Сакасамаикэ. Девять тысяч солнечных панелей, каждая размером 1 на 1,7 м, вместе способны вырабатывать 2,3 мегаватт энергии - вполне достаточно для того, чтобы обеспечить электричеством 820 домов. В марте Kyocera также ввела в эксплуатацию еще две плавучие солнечные электростанции в префектуре Хёго. Их совместная мощность составляет 2,9 МВт.

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Такое расположение солнечных панелей обусловлено стремлением к снижению эксплуатационных расходов. Вода обеспечивает естественное охлаждение панелей - это спасает их от перегрева.

После аварии на АЭС "Фукусима-1", которая произошла в марте 2011 года, многие политики и эксперты в Японии выступают за развитие альтернативных источников энергии. В связи с этим в стране непрерывно растет количество станций, работающих за счет возобновляемых природных ресурсов - энергии ветра, солнца, морских волн.