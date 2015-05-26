В Японии запустили крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию

15:53, 26 мая 2015
Альтернативная энергетика
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В японском городе Касай введена в эксплуатацию крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция.

Вода обеспечивает естественное охлаждение панелей

Об этом сообщила компания Kyocera, которая занималась разработкой проекта, передает ТАСС.

Станция расположена на поверхности пруда Сакасамаикэ. Девять тысяч солнечных панелей, каждая размером 1 на 1,7 м, вместе способны вырабатывать 2,3 мегаватт энергии - вполне достаточно для того, чтобы обеспечить электричеством 820 домов. В марте Kyocera также ввела в эксплуатацию еще две плавучие солнечные электростанции в префектуре Хёго. Их совместная мощность составляет 2,9 МВт.

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Такое расположение солнечных панелей обусловлено стремлением к снижению эксплуатационных расходов. Вода обеспечивает естественное охлаждение панелей - это спасает их от перегрева.

После аварии на АЭС "Фукусима-1", которая произошла в марте 2011 года, многие политики и эксперты в Японии выступают за развитие альтернативных источников энергии. В связи с этим в стране непрерывно растет количество станций, работающих за счет возобновляемых природных ресурсов - энергии ветра, солнца, морских волн.

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