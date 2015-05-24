Немецкая компания хочет вложить 2 миллиона евро в добычу биогаза возле Сум

Немецкая компания «Озон» готова вложить в добычу биогаза на свалке в селе Великий Бобрик вблизи Сум около 2 миллионов евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, по информации заместителя городского головы Ивана Бортника, ныне на городском полигоне твердых бытовых отходов началось тестовое бурение скважин для изучения объемов накопленного метана.

«Потенциальные инвесторы сделают 10 скважин по периметру свалки, на которое сегодня завозится мусор из Сум. Добытый газ транспортируют в специальных контейнерах в Германию для проведения необходимых анализов. Результаты будут через месяц – в конце июня. В случае выявления в полученных образцах 50-60% метана, иностранная компания готова инвестировать в коммерческий проект около 2 млн евро», – отметил чиновник.

Читайте такжеНа Тернопольщине открыли предприятие по производству биоэтанолаПо словам Бортника, немецкая компания обещает привезти собственное оборудование для переработки биогаза. Для реализации проекта мэрия Сум должна лишь предоставить необходимую разрешительную документацию. В то же время о выделении средств из городского бюджета речь не идет.

Окупаемость проекта по добыче биогаза на полигоне ТБО составляет 3 года.