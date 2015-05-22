Саудовская Аравия может отказаться от нефти и перейти на экспорт солнечной энергии

К 2040 году Саудовская Аравия будет готова отказаться от нефти. Об этом рассказал министр нефти и минеральных ресурсов королевства Али аль-Наими, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Financial Times.

Аль-Наими считает, что в будущем страна станет глобальным игроком на рынке солнечной и ветровой энергетики. В конечном счете королевство займется экспортом электроэнергии, а не углеводородов.

При этом он отметил, что более миллиарда людей на планете живут без электричества, поэтому значительный спрос на ископаемое топливо сохранится.

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По мнению министра, падение нефтяных цен не делает солнечные электростанции нерентабельными. Он верит, что использование солнечной энергии более экономически оправданно, чем добыча нефти и газа.

О намерении снизить зависимость от добычи углеводородов в Саудовской Аравии заявили в 2012 году. В планах королевства — производить 41 гигаватт энергии (около трети от объема потребления в стране) за счет солнечных станций к 2032 году. Страна также делает ставку на атомную и ветряную энергетику.

Саудовская Аравия занимает первое место в мире по объему доказанных запасов нефти — 260,2 миллиарда баррелей (около четверти от всей разведанной нефти на планете). В апреле 2015 года королевство достигло рекордной добычи более чем за десять лет — 10,3 миллиона баррелей в сутки.