Рада дала "зеленый свет" отмене пошлин на электромобили

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с третьего раза проголосовали 242 народных депутата из 341 зарегистрированного в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается отменить ввозную таможенную пошлину на транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями.

Законопроект разработан с целью охраны окружающей природной среды, обеспечения энергетической независимости Украины, упрощения доступа населения к новейшим разработкам и технологиям, улучшения качества и уменьшения стоимости пассажирских перевозок в Украине.

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Задачей законопроекта является создание предпосылок для уменьшения стоимости, а соответственно и популяризации электромобилей в Украине, отмечается в пояснительной записке.

Так, в главе 87 ("Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их частей и оборудования") раздела XVII приложения к Закону Украины "О Таможенном тарифе Украины" предлагается установить, что ставка пошлины льготная и полная на троллейбусы; транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями; предназначенные специально для транспортировки высокорадиоактивных веществ; другие; велосипеды с вспомогательным электродвигателем с номинальной мощностью не более 250 Вт, - составляет 0%.

Сейчас льготная и полная ставка на троллейбусы - по 15%; транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями, - 8% и 10%, соответственно; предназначенные специально для транспортировки высокорадиоактивных веществ; другие и велосипеды с вспомогательным электродвигателем с номинальной мощностью не более 250 Вт - по 10%.