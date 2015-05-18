Зоопарк Торонто собирается производить электроэнергию из экскрементов животных

Администрация зоопарка Торонто совместно с компанией ZooShare планирует построить биогазовую установку для генерации электроэнергии из метана, полученного из навоза животных.

По словам Кайлы Гринхэм, куратора зоопарка, его обитатели вполне могут решить проблему снабжения энергией всего комплекса: по расчетам администрации, более 5000 животных ежегодно выдают на-гора 3000 т ценного для альтернативной энергетики сырья — навоза, сообщает газета "2000".

Помимо упомянутых 3000 т сырья, зверинец намерен перерабатывать еще 14 000 т органических отходов одной из крупных сетей супермаркетов.

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Комплекс по производству биогаза в зоопарке образно сравнивают с огромным бетонным желудком, обеспечивающим «переваривание» отходов жизнедеятельности животных и их последующую трансформацию в газ и удобрения.

Излишки выработанной энергии компания ZooShare планирует продавать провинции Онтарио, сообщает www.pri.org. А их будет немало, ведь, по словам куратора проекта, годовой объем отходов жизнедеятельности только одного носорога позволяет обеспечивать электроэнергией 4 частных дома на протяжении года.

Тем не менее администрация зоопарка признает, что далеко не весь навоз пригоден для выработки энергии. Например, отходы жизнедеятельности обезьян потенциально опасны для человека, а потому будут и далее утилизироваться традиционным образом.

Торонто может стать первым городом Северной Америки, обеспечивающим энергетические потребности зоопарка за счет отходов жизнедеятельности его обитателей. Удивительно, но идея вовсе не нова: зоопарк Мюнхена уже несколько лет пользуется энергией, полученной из навоза.