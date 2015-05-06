Рада хочет освободить электромобили от налогов

Законопроектом предлагается до 1 января 2020 года освободить от налогообложения НДС и акцизным налогом операции по ввозу на территорию Украины и поставке на таможенную территорию Украины указанных ТС. Об этом сообщается на сайте парламента.

Во время заседания Комитета было отмечено, что соответствующие изменения следует внести в НК в связи с увеличением спроса на электромобили среди населения, с целью уменьшения уровня потребления топлива, улучшения экологической ситуации в стране и имплементации европейских правовых норм.

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При этом члены Комитета обратили внимание на несоответствие предлагаемых законопроектом новаций положением статьи 4 Налогового кодекса, которой определены основные принципы налогового законодательства в части равенства всех плательщиков перед законом и нейтральности налогообложения. Это вызвано тем, что в случае его принятия импортеры и производители электромобилей будут поставлены в неравные условия с импортерами и производителями транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания.